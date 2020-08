Im August wird in Tirol scharf, aber präzise geschossen!

Im Rahmen des „Tirol Cup“ lädt die Schützengilde Schwoich von 21. – 22. August 2020 Großkaliberschützen aus dem ganzen Bundesland zur jährlich ersten Runde, welche dieses Jahr aufgrund des Coronavirus um einige Monate verzögert startet. In weiterer Folge werden die übrigen Schützenvereine Tirols Gastgeber für zahlreiche Schützen sein.

Am 29.08.2020 finden dann als Höhepunkt der diesjährigen, enorm verkürzten Saison, die „Tiroler Meisterschaften“ am Landeshauptschießstand Arzl in Innsbruck statt. Die besten Schützen aus ganz Tirol messen sich hier untereinander und küren den Tiroler Meister 2020.

Auf eine Distanz von 25 Metern wird zu diesen Wettkämpfen mit Faustfeuerwaffen des Kalibers 9mm bzw. .38 Spezial geschossen, wobei es in zwei Disziplinen ein Maximum von 600 bzw. 400 Ringen zu erreichen gilt.

Der aktuelle Rekord im 60-Schuss Programm wird seit dem Jahr 2008 vom Niederösterreicher Leopold Strohmayer gehalten, welcher bei der Österreichischen Meisterschaft in Hopfgarten, Tirol das Traumergebnis von 599 von 600 möglichen Ringen erzielte.

Bei den Damen hält eine Tirolerin seit 2009 die Fahne ganz oben: Elke Pickert von der Schützengilde Schwoich erzielte bei der Österreichischen Meisterschaft in Salzburg den österreichischen Rekord mit 593 von 600 möglichen Ringen. Man darf also gespannt sein, mit welchem Ergebnis Elke Pickert ihre Schützenkameraden dieses Jahr überraschen wird!

Faustfeuerwaffen - Großkaliber

Geschossen wird mit Faustfeuerwaffen, d.h. Pistolen, ab einem Kaliber von 9mm bzw. .38 Spezial.

Duell und Präzision

Auf die Duellscheibe werden 60 Schuss in unterschiedlichen Zeitlimits auf einer Distanz von 25 Metern geschossen. Die schnellste Serie ist dabei in 20 Sekunden zu absolvieren, innerhalb denen 5 Schuss abzugeben sind.

Bei der Präzisionsscheibe werden zwar nur 40 Schuss auf eine Distanz von 25 Metern abgegeben, das Ziel ist jedoch deutlich schwieriger zu treffen: der mit 10 gewertete Mittelring ist mit 5cm Durchmesser gerade einmal halb so groß wie bei der Duellscheibe!