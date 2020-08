INNSBRUCK. In der Maria -Theresien-Strasse fand die Regionalausscheidung für den Tiroler SprintChampion statt. Auch das schlechte Wetter konnte die Kinder von ihrer Laufbegeisterung abbringen und so wurde die Laufveranstaltung trotz Starkregen ein voller Erfolg.

Landesfinale

127 Kinder aus den unterschiedlichsten Bezirken kämpften auf der mobilen Zeitmessstrecke um den Einzug ins Landesfinale. Bei 702 Zeitmessläufen wurden die schnellsten Kinder der einzelnen Wertungsklassen MW-U8 bis MW-U14 ermittelt. Zu bereits bekannten Gesichtern haben sich eine Vielzahl neuer gesellt. Der schnellste unter ihnen war Kröll Tobias, der mit 4,43 Sekunden über 30m eine richtig schnelle Zeit hinlegte. Beriere Marie war mit 4,43 das schnellste Mädchen und damit gleich schnell wie die Burschen. Für die schnellsten 5 jeder Wertungsklasse geht es nun weiter zum großen Landesfinale am 19.09.20 am Universitäts-Sportgelände in Innsbruck , wo sie dann gegen die schnellsten der restlichen Regionalvorausscheidungen um den Tiroler SprintChampion laufen.

Euregio Finale

Hier können sich wiederum die 5 schnellsten Kinder jeder Wertungsklasse für das Euregio Finale in Maran qualifizieren, wo sie dann am 4. Oktober 2020 das Land Tirol vertreten. Die ASVÖ-Talenteschmiede bietet für alle Interessierten jeden Dienstang von 17:30 - 19 Uhr in Innsbruck am Universitätssportinstitut, Fürstenweg 185, Nachwuchstraining für Leichtahtletik an. Die Teilnhame ist kostenlos und jedes sportbegeisterte Kind kann mitmachen.Weitere Informationen zu diesem Projekt gibt es unter www.sprintchampion.com oder Tel. +43-676-9273201.

Weitere Nachrichten aus Innsbruck finden Sie hier