INNSBRUCK. Für die schwarzgrüne Fussballfamilie geht eine bewegte Saison zu Ende. Die Kampfmannschaft hat den Aufstieg verpasst, die Damen konnten den Abstieg verhindern, die 2er-Mannschaft könnte nich den TFV Kerschdorfer Cup Sieg erkämpfen. Aber nicht nur sportlich wurden die Nerven der Fans und Mitglieder strapaziert. Das Verhältnis Investor, Geschäftsführung und Vorstand gab immer wieder Raum für Spekulationen. Jetzt geht es um die Aufklärung von finanziellen Unregelmäßigkeiten.

Externe Prüfung

In einem Pressegespräch haben sich nun Dennis Duve und Dennis Aogo zu Wort gemeldet. Die beiden Geschäftsführer der FC Wacker Innsbruck GmbH halten fest: Die neu bestellte Geschäftsführung der FC Wacker Innsbruck GmbH fordert eine umfassendeUntersuchung der Geschäftstätigkeit des Vereins.

In den vergangenen Wochen sind der neuen Geschäftsführung finanzielle Unregelmäßigkeiten

aufgefallen. Diesen wurde intern nachgegangen. Deshalb sehen sich die vom Verein installierten

Geschäftsführer Dennis Aogo, Jens Duve und Dennis Duve veranlasst, eine umfassende Prüfung der

bisherigen Wirtschaftstätigkeit durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer zu veranlassen.

„Die Vorkommnisse liegen in der Vergangenheit, sind uns aber seit einigen Wochen bekannt. Dem sind wir natürlich nachgegangen. Und unsere internen Recherchen haben diese leider erhärtet. Deshalb bleibt uns nichts anderes übrig, als durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer eine umfassende Untersuchung zu veranlassen. Ob es sich bei den uns bekannten Vorfällen nur um Einzelfälle handelt, ob fahrlässig, systematisch – oder schlicht unprofessionell gehandelt wurde – das alles muss jetzt genau untersucht werden. Auch, ob dies neben der GmbH im Verein ebenso passiert ist."

Dennis Aogo, Mitglied der Geschäftsführung

"Wir alle haben uns bis zur vergangenen Woche auf den sportlichen Erfolg konzentriert, wollten keineweitere Unruhe in den Verein bringen. Und wir sind alle unendlich enttäuscht, dass die

Aufstiegschance in letzter Minute verspielt wurde. Aber uns allen ist auch bewusst, dass Wacker

langfristig nur erfolgreich sein kann, wenn auf allen Ebenen professionell gearbeitet wird. Dafür

müssen wir die Dinge jetzt schnell angehen und aufklären.“

Hintergrund

Es handelt sich um schwerwiegende Vorwürfe, wie Dennis Aogo festhält. "Es gab finanzielle Unregelmäßigkeiten, die sich im Rahmen von mehreren 10.000 Euro bewegen und die nicht widmungsgemäß verwendet wurde." Die Geschäftsführer der Wacker GmbH bietet dem Verein auch an, die Kosten für einen Wirtschaftsprüfer zu übernehmen, damit das professionelle Umfeld auf allen Ebenen gegeben ist: "„Wir alle müssen uns mit den Vorkommnissen jetzt schnell auseinandersetzen und sie aufarbeiten. Alles muss auf den Tisch: Ob bei der GmbH oder dem Verein – wir müssen wissen, ob Dinge falsch gelaufen sind. Wir als Geschäftsführung der GmbH haben deshalb bereits einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer bestellt. Wir bieten dem Vorstand an selbiges zu tun und würden hierfür auch die Kosten übernehmen. Uns geht es um Transparenz. Und Professionalität. Und wir werden die Öffentlichkeit und vor allem die Fans von Wacker genau über jeden Schritt der Prüfung und die Ergebnisse informieren.“ Dennis Duve und Dennis Aogo halten fest: "Es gibt ein klares Bekenntnis von Matthias Siems für den FC Wacker und der Schaffung der passenden Rahmenbedingungen." Die Aussenstände durch den Investor beruhen auch auf den Verdacht der Unregelmäßigkeiten und sollen nach Aufklärung wieder regelmäßig laufen. Noch sind die Geschäftsführer nicht ganz in der "Wacker-Familie" angekommen, ihr Ziel ist aber die Tradition der schwarzgrünen Fussballfamilie zu stärken.

Wacker Vorstand

Der FC Wacker Vorstand antwortet mit einer öffentlicherErklärung auf die Aussagen der FC Wacker GmbH Geschäftsführer: "Wir kennen die Aussagen, die die Geschäftsführung der FC Wacker Innsbruck GmbH heute via Medien an die Öffentlichkeit getragen hat, da sie uns vor zwei Wochen in einem Rechtsanwaltsschreiben übermittelt wurden. Wir haben zu den darin erhobenen Vorwürfen bereits schriftlich Stellung bezogen und unvermittelt klargestellt, dass diese jeglicher Grundlage entbehren und nicht den Tatsachen entsprechen. Zudem möchten wir festhalten, dass Transparenz, insbesondere im wirtschaftlichen Bereich, ein Grundsatz ist, dem wir uns als Vertreter eines Mitgliedervereins verpflichtet fühlen und den wir leben. Sämtliche Prüfungen und Beurteilungen der letzten Jahre, ob durch die Rechnungsprüfer des Vereins, die Generalversammlung, die Österreichische Fußballbundesliga im Rahmen der Lizenzierung oder durch externe Prüfer haben unserem FC Wacker Innsbruck stets ein gutes Zeugnis ausgestellt. Dem Ruf nach Transparenz kommen wir selbstverständlich gerne nach und laden die Geschäftsführung der FC Wacker Innsbruck GmbH herzlich ein, einmal wieder in der Geschäftsstelle vorbeizuschauen. Festhalten möchten wir zudem, dass die Wirtschaftsprüfungskanzlei Audit Partner, die uns jährlich prüft, extern und unabhängig ist. Wie haltlos die erhobenen Vorwürfe sind, zeigt zudem die Tatsache, dass diese heute veröffentlicht wurden." Auch in einem Rundschreiben an die Mitglieder informiert der Vorstand: "Neben dem sportlichen Saisonfinale gab es in den letzten Wochen einige Presseberichte, die einer Aufklärung bedürfen. In einem ersten Statement haben wir als Vereinsvorstand euch zeitnahe, transparente Informationen nach Saisonende versprochen. Diesem Versprechen kommen wir auch sehr bald nach. Im Moment arbeiten wir im Hintergrund an einer Lösung der durchaus angespannten und komplexen Situation. Unser oberstes Ziel dabei ist der gesicherte Fortbestand unseres Vereins.

Am 31. Mai 2021 steht der nächste Zahlungstermin an, an dem Gehälter von Mitarbeitern und Spielern, sowie offene Rechnungen von Lieferanten überwiesen werden. Da wir anstehende und vertraglich besicherte Zahlungen auf keinen Fall gefährden möchten, werden WIR diesen Zahlungstermin abwarten und euch in den darauffolgenden Tagen umfassend informieren.

Der Vorstand des FC Wacker Innsbruck

Sollten in der Zwischenzeit Presseartikel erscheinen, die dem von uns hier ausgeführten Inhalt widersprechen, können wir euch nur bitten, euch nicht verunsichern zu lassen. Nächste Woche werden wir als Vereinsvorstand umfassend und transparent über den Ist-Stand unseres Vereins, UNSERE Beurteilung der Situation und die nahe Zukunft informieren."

Investorenpläne

FC Wacker Innsbruck-Investor Matthias Siems hat mit seinen Zukunftsplänen für Aufsehen gesorgt. Zum Beispiel mit einem komplett neugestalteten Tivoli-Komplex. Bürgermeister Georg Willi hat im Stadtblatt-Gespräch dazu festgehalten: "Aus meiner Sicht stehen wir hier aber ganz am Anfang und es gibt noch sehr viele Fragen zu klären – denn es gibt im besagten Areal viele verschiedene Begehrlichkeiten, an der Entwicklung hängen sehr viele, auch kleinere Sportvereine – die müssen unbedingt unterstützt und miteinbezogen werden – und auch die OSVI hat einen Entwicklungsplan für dieses Gebiet in Ausarbeitung." und weiter: "Einen Verkauf des Areals kann ich jedenfalls ausschließen, diese Fläche ist für Innsbruck zu wertvoll."

