INNSBRUCK. Für den FC Wacker Innsbruck uns seine Fans waren es durch aus bewegende Tage. Nach der Präsentation eines Kernmitglieds, der die finanzielle Situation in ruhigen Gewässern halte soll, folge die Auswärtsniederlage im Uniqa Cuphalbfinale in Lustenau. In der Meisterschaft gab es einen 1 zu 0 Heimerfolg gegen den FAC (Murat Satin, in der 26. Minute per Elfmeter). Bei diesem Heimspiel vor 1.418 Beuschern gab es eine österreichweite Premiere. Erstmals wurde ein Spiel wegen einem politischen Transparentunterbrochen.

In der 41. Minute unterbricht Schiedsrichter Thomas Fröhlacher das Spiel. Anlaß ist der Spruchbanner der Verrückten Köpfe, gegründet 1991, auf der Nordtribüne. "Nehammer Mörder" ist zu lesen. Karl Nehammer ist seit 7. Jänner 2020 Bundesminister für Inneres. Transparente auf der Nord sind nichts neues. Auch gesellschaftkritische Aussagen wurden von den Fangruppen wie VK, Nordpol oder Wacker Unser immer wieder präsentiert. In Lustenau wurde beim Cupsiel eine Transparent zur Cause Hopp gezeigt. Im Tivoli rückten vereinzelt Politiker und TFV-Präsident Geisler ins Rampenlicht der Spruchbänder. Gleichzeitig haben die Fangruppierungen sowohl einzeln als auch über die Faninitiaitve verschiedenste Sozialprojekte inszeniert, wie zuletzt eine Spendenaktion für den "Verein für Obdachlose Innsbruck". In den sozialen Medien wird die Nehammer Transparent-Aktion durchaus kontrovers diskutiert.

Eine alteingesessene Hamburger Kaufmannsfamilie mit globalem Netzwerk und unternehmerischen Schwerpunkten in den USA, im arabischen Raum und in Europa wird finanzstarker Förderer und Partner des Tiroler Traditionsvereins. Das Engagement der Unternehmerfamilie, deren Family Office von Hamburg aus agiert, ist langfristig angelegt (Anm. Zehnjahresplan) und wird aus rechtlichen und organisatorischen Gründen in einer österreichischen Firma gebündelt. Dieses in Gründung befindliche Unternehmen wird offizielles Kernmitglied beim FC Wacker Innsbruck. Als Bindeglied zwischen Verein und Kaufmannsfamilie (Family Office) agiert der ehemalige Fußballprofi (u.a. HSV und FC St. Pauli), Vize-Präsident des FC St. Pauli und Gesundheitsmanager Jens Duve, der zudem Vorsitzender des neu geschaffenen Aufsichtsrats werden soll.

