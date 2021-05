INNSBRUCK. Unter dem Titel HUTER WOHNEN hat HUTER & SÖHNE von Jänner bis April 2021 das am Firmengelände in Innsbruck befindliche Wohnhaus für Mitarbeiter generalsaniert und umgebaut. HUTER sieht die Kosten als Investition in die Zukunft und vor allem als Investition in seine Mitarbeiter.

Umbau

„Das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter ist uns sehr wichtig, da investieren wir gerne. Ich meine, das sieht und spürt ein Jeder beim Besichtigen der neuen Unterkünfte im HUTER WOHNEN. Die bereits eingezogenen Mitarbeiter haben eine große Freude mit ihrem neuen Zuhause“, freut sich auch Philipp Huter, Juniorchef von HUTER & SÖHNE. Für die Kernsanierung des Gebäudes wurde das Fachwissen und Können aller HUTER-Abteilungen genutzt: Das Gebäude aus dem Jahre 1993 wurde komplett umgebaut, aus ehemals 3 Zimmer wurden nun zu zwei neue, großzügige Zimmer mit jeweils eigenem Bad und Küche. Brandneu sind hierbei der Boden, die Bäder mit WCs und die Küchennischen sowie auch die Möblierung. 33 Zimmer in der Größe von 15 bis 32 m² stehen nun den HUTER-Mitarbeitern zur Verfügung – bis auf ein Zweibettzimmer übrigens alles Einzelzimmer. Extrakomfort bieten außerdem die SAT-Anlage, das WLAN im ganzen Haus und die Nähe zur Arbeitsstätte.

Mitarbeitermitarbeit

Die Möbel wurden alle von HUTER-Mitarbeitern selbst zusammengebaut und haben eigene, von den HUTER-Lehrlingen konstruierte Spezialschubladen. Für HUTER & SÖHNE spielt die Regionalität auch bei eigenen Bauprojekten eine große Rolle. So wurden sämtliche Subunternehmerleistungen mit heimischen Betrieben ausgeführt, mit denen HUTER seit Jahren gut zusammenarbeiten.

Weitere Nachrichten aus Innsbruck finden Sie hier