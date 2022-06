Mit über 4.000 Kunden in ganz Österreich wovon fast 2.000 in Tirol zu finden sind hat sich easybooking in den vergangenen Jahren zu Österreichs führendem Anbieter von Hotelsoftware Lösungen für kleine und mittelgroße VermieterInnen entwickelt. Jetzt wurde das neue Headquarter in den Anton-Melzer-Straße von CEO Hendrik Maat feierlich eröffnet.

INNSBRUCK. Seit Februar 2022 wurden in den neuen Büroräumlichkeiten im Neubau des Innsbrucker Südrings an allen Ecken und Enden gearbeitet. Auf 280 Quadratmetern wurden Synergien aus offenen Büroflächen für rund 60 Mitarbeiter und einem großen Schulungsraum, der interessierter Kundschaft für wöchentliche Innhous-Workshops und praxisnahen Fortbildungen rund um das Thema Digitalisierung zur Verfügung steht, geschaffen. Am 24. Juni wurde die "orange Kommandozentrale" im Rahmen einer Feier eröffnet. Vor langjärhrigen Kunden gab CEO Hendrik Maat sowohl tiefe Einblicke in die statistischen Daten zur generellen Buchungslage im Tourismusbereich und in das hauseigene Buchunsauswertungstool als auch interessante Ausblicke auf den kommenden Tourismussommer. Im Anschluss fand die offizielle Eröffnung mit anschließendem Umtrunk und kulinarischen Köstlichkeiten des Maxnhofs statt.

Mit kulinarischen Köstlichkeiten wird die Eröffnung gefeiert.

easybooking

Seit 2013 entwickelt das österreichische Software-Unternehmen easybooking onlinebasierte Lösungen, wie beispielsweise das Onlinebuchungssystem "Julia", für GastgeberInnen und Tourismusregionen. Der Fokus liegt dabei auf der Digitalisierung und Arbeitserleichterung für kleine und mittelgroße Vermieterbetriebe. Mit mehr als 6.000 KundInnen ist easybooking die größte Vermieter-Community im DACH-Raum. Neben der Bereitstellung der Software berät und begleitet das Team VermieterInnen on- und offline auf ihrem Weg zur erfolgreichen Digitalisierung, um die täglichen Abläufe zu optimieren und Gäste nachhaltig zu begeistern. "Mit dem neuen Standort, haben wir für unsere Mitarbeiter und damit für unsere Firma eine Situation geschaffen, wo wir den Anforderungen, welche die Zukunft mit sich bringt, gewachsen sind", freut sich Maat auf die Eröffnung des neuen Headquarters.

Die buchungsplattform Julia soll den Vermietern helfen im Preiskampf mit Onlineplattformen zu bestehen.

