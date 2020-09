TIROL. Die Corona-Krise führte in der Tourismusbranche im österreichischen Alpenraum zu Umsatzeinbußen. Die Folgen sind erhebliche Verluste bei Einkommen, Beschäftigung und bei der Wertschöpfung. Durch die wirtschaftlichen Verflechtungen der einzelnen Bereichen trifft es neben der Reisebranche auch viele mit dem Tourismus verflochtene Sektoren und schädigt Betriebe weit über den alpinen Raum hinaus. Das offenbart eine Studie der Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung (GAW). Diese wurde im Auftrag von Vitalpin, der internationalen Interessensgemeinschaft für alpines Wirtschaften, erstellt.

Inhalt der Studie

Die erwähnte Studie analysierte die Auswirkungen der Umsatzrückgänge der Beherbergungswirtschaft im Jahr 2020 auf das Bruttoregionalprodukt, den Arbeitsmarkt und die unselbstständigen Einkommen in den unterschiedlichen Wirtschaftszweigen. Der Studienautor Dr. Stefan D. Haigner erklärt: „Insgesamt zeigt die Studie einmal mehr die Bedeutung des Alpentourismus als Wirtschaftsfaktor für alle Branchen und über den alpinen Raum hinaus.“

Wirtschaftsfaktor Tourismus

Die Studie zeigt auf, dass bei einem erwarteten Umsatzrückgang des Nächtigungstourismus von etwas über 30 Prozent das Bruttoregionalprodukt im alpinen Raum um rund 7 Millionen Euro sinkt. Dazu kommen rund 732 Millionen Euro Verlust im außeralpinen Raum. Des Weiteren ist mit einem Verlust von rund knapp 70.000 Arbeitsplätzen quer durch alle Branchen zu rechnen (62.551 inneralpin und 5.855 außeralpin).

Nächtigungsrückgang auch im Süden

Auch in Südtirol zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen, erklärt: „Im ersten Halbjahr 2020 haben sich die Nächtigungen in Südtirol nahezu halbiert. Dieser Rückgang betrifft neben dem Hotelier- und Gastgewerbe viele weitere Wirtschaftsbereiche, die stark von der touristischen Nachfrage abhängen, vor allem in den peripheren Gebieten. Stark betroffene Bereiche sind insbesondere der Einzelhandel, die Produktion und der Großhandel von Nahrungsmitteln, die Weinwirtschaft und die Personenbeförderung. Diese Studie unterstreicht die große Bedeutung des Tourismus für den Wohlstand und für die Beschäftigung im Alpenraum. Daher ist es wichtig, die touristischen Unternehmer und Unternehmerinnen zum Wohle aller in dieser schwierigen Krise zu unterstützen.“

Alle Nachrichten aus Tirol auf meinbezirk.at

Kampagne rund um Toilettengang am Berg