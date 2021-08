TIROL. Verträge regeln das Miteinander und stellen eine Vorkehrung für schwierigere Zeiten dar. Der Rechtsanwalt MMag. Dr. Jakob Margreiter, LL. M. klärt auf, warum Verträge für uns so wichtig sind:

Ich werde oft von meinen Mandanten gefragt, wofür es Vertragsanwälte gibt. Solche Fragen stellen sich meist in ganz bestimmten Phasen einer Beziehung. Dabei ist es unerheblich, ob es eine Eheschließung, den Erwerb eines Eigenheimes, die Initiierung einer Geschäftsbeziehung oder die Gründung eines Unternehmens betrifft. Diese Situationen haben gemein, dass sie einen Anfang markieren. Sie sind der Beginn eines besonderen, teilweise einmaligen Unterfangens. Man ist wie berauscht voll Vorfreude auf etwas Neues. Getragen von Euphorie und Optimismus, sieht man nur das Schöne und blickt voll Hoffnung in die Welt.

In solchen Situationen möchte man sich nicht mit negativen Dingen beschäftigen und hat auch kein Verständnis für seinen Anwalt, welcher den eigenen Blick weg von diesen Luftschlössern, welche man in seiner Gedankenwelt errichtet hat, hin zur Realität bewegen möchte. Aber gerade dieser Moment, kurz bevor man bereit ist, den ersten Schritt in eine neue, spannende und teilweise unvorhersehbare Zukunft zu gehen, ist entscheidend. Denn genau jetzt muss man Vorkehrungen treffen, damit sich die eigenen Träume erfüllen können.

Vereinbarungen muss man nämlich in Zeiten festhalten, in welchen alles (noch) in Ordnung ist. Wenn die Leute nicht mehr kommunizieren, kann man nur mehr sehr schwer Dinge bereden oder ohne Auseinandersetzung und ohne gerichtliche Konfrontation beilegen. Daher ist es ratsam, sämtliche Eventualitäten abzuschätzen und im Rahmen von Verträgen Grenzen, Ziele, Wünsche und Konsequenzen niederzulegen.

Egal ob im Geschäftsleben oder im Privaten, Verträge gehören zur best practice und bilden die Grundlage für Partnerschaften in allen Lebenslagen, die Jahre überdauern. Genauso können Sie diese auch durch vertragliche Vorkehrungen retten, wenn die Umstände sich verändern und das Zusammenwirken gefühlt unmöglich wird. Verträge helfen Ihnen, Ihre Träume zu verwirklichen, indem Unwägbarkeiten in der Zukunft erst gar nicht eintreten können.

Fachkundige Beratung

Gerne helfe ich Ihnen mit meiner Expertise bei der sach- und fachkundigen Beratung sowie bei der Begleitung und Unterstützung der Verhandlungsführung im Vorhinein, Ihre Wünsche zu formulieren und vertraglich niederzulegen.

Die Erreichung seiner Träume darf man nicht dem Zufall überlassen.

MMag. Dr. Jakob Margreiter, LL. M., Rechtsanwalt aus Innsbruck klärt auf, warum Verträge wichtig sind.

Foto: privat

hochgeladen von Laura Sternagel

MMag. Dr. Jakob Margreiter, LL. M., Rechtsanwalt

Höhenstraße 42a, 6020 Innsbruck

kanzlei@margreiter.tirol

Die Tiroler Rechtsanwälte – erste Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger

Mehr zum Thema:

Was ist eine Marke und wie schütze ich sie?

GmbH, KG, OG oder Einzelunternehmer – Welche Rechtsform ist die Richtige für mich?

(Ver-)Mieten ohne Reue