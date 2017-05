Aufg’horcht in Innsbruck – Volksmusik erobert die Stadt

Innsbruck : Altstadt Innsbruck |

11:00 - 17:00 Uhr:

„Aufg’horcht in Innsbruck!“ Gruppen und Solisten aus dem gesamten Alpenraum singen und spielen an den schönsten Plätzen der Innsbrucker Innenstadt. Heuer gibt es auch Volksmusik an stillen Orten -wahre Kleinode- die aus dem Trubel des städtischen Alltags entführen.

20:00 Uhr:

„Volksmusik im Bierstindl“, Musikantentreffen in den Stuben des Kulturgasthauses Bierstindl/Innsbruck mit allen anwesenden Gruppen und Solisten. Festabend und CD-Präsentation der HaselsteinerpreisträgerInnen im Theatersaal- durch den Abend führen BR- Moderatorin Traudi Siferlinger und Peter Kostner/ ORF Tirol (Platzkartenreservierung für den Theatersaal erforderlich! Tel: +43(0)512/580000)