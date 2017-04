Ausstellung "Be Nice or Leave" in der Garage Span

In der Ausstellung "Be Nice or Leave" zeigt Daniela Maria Span in installativer Hängung Arbeiten, welche sich mit Nostalgie, Kindheit, Aufwachsen, Melancholie, Rollenzwängen/Gender-Klischees, Heim&Herd etc. auseinandersetzen. Subjektive Erfahrung wird durch lakonische Überzeichnung in objektive Gültigkeit transformiert.Die benutzten Medien bewegen sich in den Bereichen Malerei, Handsiebdruck, Fotografie, digitale Grafik. Weiters werden Objekte gezeigt, welche traditionell weibliche Kulturtechniken wie Häkeln, Sticken, Weben usw. in grotesk modifizierter Form und hergestellt aus verschiedensten, art-fremden Materialien vorführen. Die universell gültige Symbolik der Rose als weibliche und spirituelle Ikone nimmt wieder gebührenden Raum ein.

Zur Eröffnung der Ausstellung am Donnerstag, denum 19:00 Uhr in der Galerie A4 & Garage Span spielt der Singer/Songwriter und Multi-Instrumentalist Simon Handle ein Live Konzert. Äusserst virtuos und nur von seiner Gitarre begleitet präsentiert der junge Musiker und Künstler seine Songs - und unterstreicht damit perfekt die kritische, ironisierte und emotional aufgeladene Aura von Daniela Maria Spans Werken.Dauer der Ausstellung: 05.05. bis 25.05.2017, Montag bis Freitag von 15:00 bis 19:00 Uhr, Dienstag und Freitag on 11:00 bis 13:00 Uhr.