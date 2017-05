Bläserquintett Winkraft entfacht neue Fantasien

Kammermusik für Bläserquintett tönt in neuen Klangfarben, modern erzählt und parodiert von sechs Meistern der Blasmusik.

lädt die Kapelle für neue Musik „Windkraft“ am 17. Mai um 19:30 Uhr. Im Tiroler Landeskonservatorium präsentiert sie fünf Stücke aus der Feder internationaler Komponisten der Neuen Musik.nehmen die Quintett-Stücke Elemente der klassischen Musik auf, parodieren sie oder entwickeln ein Spiel aus Gegensätzen. Stücke des Visionärs Karlheinz Stockhausen, des Rockmusikers Erkki-Sven Tüür, des Kenners dissonanter Harmonik Wolfgang Rihm holt Kasper de Roo auf die Bühne. Ergänzt werden sie von den mosaikhaften Strukturen Vito Zurajs und den Klängen tragischer Spiritualität aus der Hand Gija Kantschelis.

werden in virtouser Perfektion facettenreich in Szene gesetzt – von international den tätigen Musikern Michael Cede, Lukas Runggaldier, Peter Tavernaro, Walter Seebacher, David Fliri, Lucas Rössner und Dirigent Armando Merino.Der Eintritt für den Konzertabend beträgt im Vorverkauf 10 Euro, an der Abendkassa 15 Euro.Tickets sind erhältlich bei info@windkraftmusic.com Telefon +43 680 2087617. Mehr Infos unter www.windkraftmusic.com