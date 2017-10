Cinema Next Filmnacht im Cinematograph Innsbruck

Halbjährlich und zum nun 13. Mal touren die Cinema Next Filmnächte durch Österreich und präsentieren neue Filme von vielversprechenden Nachwuchsfilmer/innen. Die Filmnacht in Innsbruck zeigt wie gewohnt auch ein starkes Tirol-Showcase: Lukas Ladner, Absolvent der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF, zeigt seinen brandneuen und in Tirol gedrehten Abschlussfilm Treibgut. Animationsvirtuose Clemens Wirth entführt uns in Kinsetsu zu einem fernen Planeten. Und die Künstlerin Simona Obholzer präsentiert ihre ruhige Landschaftsbeobachtung -5°C 40% rF. Begleitet werden diese Arbeiten von neuen Filmen von Isabella Brunäcker, Alexander Gratzer und Paul Ploberger. www.cinemanext.at

Programm:Bier & Calippo, von Paul Ploberger, 2017, 28 minAxel, von Alexander Gratzer, 2017, 4 minKinsetsu – Textures From Planet-9, 2017, von Clemens Wirth, 2 min-5°C 40% rF, von Simona Obholzer, 2017, 7 minInto the White, von Isabella Brunäcker, 2017, 14 minTreibgut, von Lukas Ladner, 2017, 27 min