„Das Glück ist ein Vogel“: Die AK Tirol in Innsbruck lädt zu Mitmach-Lesung und Zeichenworkshop für Kinder ab 5 Jahren

Die bekannte österreichische Kinderbuch-Autorin und Illustratorin Leonora Leitl stellt am Dienstag, 17. Oktober, von 14.30 bis 16 Uhr in der AK Tirol in Innsbruck ihr neues Buch vor. Anschließend zeichnet Leitl mit den Kindern zu Themen ihres Bilderbuches. Der Eintritt ist frei. Die Mitmach-Lesung „Das Glück ist ein Vogel“ mit dem Koffer-Papier-Theater verspricht einen spannenden Nachmittag für Kinder ab 5 Jahren. Die kleinen Gäste werden dabei aktiv ins Geschehen miteinbezogen: Elli ist furchtbar neugierig und stellt liebend gerne Fragen. Warum fällt der Mond nicht vom Himmel? Warum schläft mein Fuß ein, wenn ich doch wach bin? Und was ist eigentlich Glück? „Das Glück ist ein flüchtiger Vogel“, erfährt Elli von ihrer Oma, doch damit gibt sie sich nicht zufrieden. Sie will das Geheimnis des Glücks ergründen und erfährt dabei, dass Glück für jeden etwas anderes bedeutet. Leonora Leitls liebevoll gestaltetes Bilderbuch bezaubert durch fröhlich bunte Illustrationen und die kindgerechte Aufbereitung der Erkenntnis, dass das Glück unendlich viele Facetten hat und jeder sein eigenes Glück finden kann.

Zur Mitmach-Lesung „Das Glück ist ein Vogel“ mit Zeichenworkshop gleich anmelden unter 0800/22 55 22 – 1540 oder 1548 bzw. ak-buecherei@ak-tirol.com