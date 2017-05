"Der Tod eines Handlungsreisenden"

Mit Willy Loman, dem Handlungsreisenden, schuf Arthur Miller ein Abbild unserer Zeit: Loman, ein gescheiterter, alternder Mann kommt mit seinen Musterkoffern von schweifenden Reisen über die Autostraßen des Landes heim. Er ist verarmt, einsam und findet sich nicht mehr zurecht. Das Stück zeigt einen Menschen, der dem Bankrott seiner Ideale ausgeliefert ist, dessen Erwartungen an das Leben sich nicht verwirklicht haben und der sich aus diesem Grund in eine Flut von Erinnerungen flüchtet.Immer wieder ist zu erkennen, dass sich in dieser Hauptfigur auch das Lebensgefühl unserer gegenwärtigen Epoche auf grandiose Art und Weise widerspiegelt.Miller beschränkt sich in seiner Darstellung auf das unmittelbare soziale Gefüge von Willy Loman: Auf sein Zuhause und dessen Familie. Aufgrund dieser bewussten und radikalen Einengung des Blick-felds gelingt es ihm schlussendlich jedoch dem Zuschauer den umfassendsten und ehrlichsten Einblick in die Überreste eines Lebenstraums zu gewähren.Elmar Drexel inszeniert diesen Theaterklassiker in einer radikalen und scharfkantigen Neufassung. In der Aufführung des Westbahntheaters wird diese Familiengeschichte völlig neu und auch mit sehr viel Humor erzählt.

Die Premiere findet am Sonntag, den 07. Mai 2017 um 20:00 Uhr im Westbahntheater statt. Zu der Premiere möchten wir recht herzlich einladen.Weitere Vorstellungen jeweils Freitag, Samstag und Sonntag am 12., 13., 14., 19., 20., und 21. Mai 2017 Beginn jeweils um 20:00 UhrRegie: Elmar DrexelAusstattung: Katrin BögeRegieassistenz: Elena LedochowskiTechnik: Elena Ledochowski, Lollo DelagoGrafik: Dieter SeelosÖffentlichkeitsarbeit: Christoph TauberGesamtleitung: Margaret Stampfl/Konrad HochgruberStückrechte: S. Fischer Verlag GmbH; Frank-furt am MainMit: Carmen Gratl, Nathalie Tumler; Marcus Freiler, Sandro Gusmerotti, Konrad Hochgruber, Chris-toph StollKartenreservierung: online auf www.westbahntheater.at oder per Telefon unter 0650/92 512 55.Freie PlatzwahlGewinnspiel: Bis zum 19.05.2017 an Umfrage teilnehmen und 3x2 Karten für die Aufführung am 20.05.2017 gewinnen. Umfrage auf https://goo.gl/forms/ehHaPTAUKFtzzckg2