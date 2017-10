Die Suche nach der großen Liebe - wie finde ich sie?

11.10.2017, 19:50 Uhr

Doch oft sind wir gescheitert, wurden verletzt und sind enttäuscht worden und doch sucht das Herz noch immer nach der großen Liebe. Mit jeder Enttäuschung wird es nicht leichter und doch, das physikalische Gesetz der Resonanz bestätigt es immer wieder - für jeden Topf gibt es seinen Deckel - ich muss ihn nur finden und erkennen.

Dazu benötigt es den Zugang zu seinem Innersten, dem Wissen über seine wahren Bedürfnisse und Wünsche und den Mut, dazu zu stehen - spricht der einzigartige "Topf" zu sein, der man ist . Es benötigt das Loslassen der Vergangenheit - all den Mustern, die einen glauben lassen, wer man ist, wer man sein sollte, was man zu wollen hat - was jedoch nicht dem wahren Naturell entspricht, sondern das reaktive Gebilde aus früherer Verletzungen und daraus resultierenden Ängsten war. Es benötigt die Extraportion Selbstliebe, welche der Schlüssel zur Heilung ist. In Verbundenheit mit sich selbst, dem Wissen über seine Talente und Einzigartigkeit, dem natürlichen, lockeren Umgang mit anderen, der Leichtigkeit wie die eines spielerischen Flirts - dies öffnet Tür und Tor für eine erfüllende Partnerschaft, Erfolg im Berufsleben und einem wohlwollenden sozialen Miteinander in der Familie und unter Freunden.Suchst du die Liebe? Willst du diese für dich gewinnen? Bist du bereit für die Reise nach dem heiligen Gral der Liebe? Wir gehen sie gemeinsam im "Liebe rockt" Kurs mit Menschen, welche die Liebe suchen - zu sich selbst, zum Wunschpartner, in der jetzigen Partnerschaft, im Berufsleben oder einfach im alltäglichen Miteinander. Weitere Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung findest du unter folgenden Links: