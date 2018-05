Die Weiße Silberwurz

05.05.2018, 05:57 Uhr

Ursprünglich kam der kleine, kälteliebende Spalierstrauch nur in arktischen Gebieten und im Hochgebirge in Höhen bis zu 3000m vor. Von da aus hat sich das Rosengewächs, das anders als die meisten seiner Verwandten meist acht statt nur fünf Blütenblätter besitzt, auch in tiefere Lagen ausgebreitet.Bei uns in den Alpen gilt die je nach Standort von Mai bis August blühende Pflanze als Wahrzeichen der arkto-alpinen Flora und ist auf jeden Fall ein bezaubernd hübscher Blickfang.