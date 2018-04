Diese Art von Regen liebt jeder...

30.04.2018, 05:20 Uhr

Besonders alte Exemplare, die bis zu dreißig Meter in die Höhe wachsen können, brauchen dabei kräftige Rankhilfen, die das Gewicht der stark verholzenden Pflanzen tragen können.Angesichts der zauberhaft üppigen Rispen aus unzähligen zarten Blütenschönheiten, durch die Glyzinien gerade im Frühjahr zu unübersehbaren Hinguckern werden, vergisst man leicht, was für eine unaufhaltsame Lebenskraft in diesen Rankgewächsen steckt:Mit Leichtigkeit können Wisterien Dachziegel anheben und ablösen, Regenrinnen zerdrücken und Geländerstäbe verbiegen...