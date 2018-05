Ein blühender Insektenfänger

06.05.2018, 05:33 Uhr

Die zur Familie der Wasserschlauchgewächse gehörende Blume kommt bis in Höhen von über 4000 Meter vor und fängt mit ihren klebrigen Blattrosetten kleine Insekten, die dann durch spezielle Enzyme verdaut werden.All das ist den harmlos zarten Blüten, die sowohl in weiß als auch in violett vorkommen und die von Fliegen bestäubt werden, nicht anzusehen.So kann der erste Eindruck täuschen.Die Natur steckt eben voller Wunder und Überraschungen...