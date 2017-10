Ein himmlischer Ort

18.10.2017, 05:40 Uhr

... ist die Voldöpper Spitze mit ihren zwei Gipfeln und der herrlichen Rundumsicht

Dieser 1509m hohe Berg zwischen dem Inntal und Brandenberg lässt sich von drei Seiten begehen.Eine schöne Rundwanderung kann man unternehmen, wenn man am Parkplatz am Westufer des Reintaler Sees startet und die knapp 1000 Höhenmeter bergan über einen Steig an der Westflanke bewältigt, um dann an der Ostseite wieder abzusteigen und vorbei an Berglsteinersee und Reintalersee zum Ausgangspunkt zurückzukehren.Während der etwa vier Stunden Gehzeit lassen sich die wunderbare Natur und die unzähligen Ausblicke ausgiebig genießen.Und mit etwas Glück begegnet man sogar vierbeinigen Bergbewohnern...