Innsbruck : Rififi |

„Erin Costelo stammt aus Halifax, Nova Scotia und besitzt eine einzigartige,eindringliche Soul-Stimme, die man so schnell nicht vergisst!“



Das Lied „We Can Get Over “ gewann beim R&B/Soul Recording of the Yearden kanadischen East Coast Music Award 2014 . In der Folge teilte Costelo die Bühne mit Größen wie Grammy-Preisträgerin Mavis Staples, Dr. John und Bettye LaVette. Das Album „Down Below, the Status Quo“ fängt diesen großartigenMoment ein, wenn ein Künstler seine innere Wahrheit findet.



Erin Costelo: Gesang

Clive MacNutt: Gitarre