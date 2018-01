Fasching @Queerattack

Innsbruck : VAZ HAFEN |

Es ist wieder so weit, die Faschings-Queerattack steht vor der Tür.

djs: Duke & Dj Blue Smoke

specials:

-Eintritt mit kompletten Kostüm bis 24 Uhr gratis

-Kostümprämierung

-free shot for your ticket - falls du mit dem Taxi oder mit den Öffis zur Queerattack kommst, bekommst du bei Abgabe der Taxi Quittung bzw. des Öffi-Einzelfahrscheins an der Bar einen Shot gratis

- Limited Welcome Drinks

- Rainbow-Shop - falls noch das passend, bunte Accessoire fehlt...

auch unter www.rainbowunited.at/shop oder in der HOSI Tirol erhältlich

- Happy Hour (22h-24h)

Infos unter www.hositirol.at/queerattack