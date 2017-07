Faszinierende Lebensgemeinschaften – Pilze in allen Lebensräumen

Innsbruck : Botanischer Garten |

Wir kennen Pilze meist als Speise- Gift- und Schimmelpilze, als Streuabbauer in der Natur oder im Zusammenhang mit Forschung und Lebensmittelherstellung. Doch vielen fällt auch auf, dass sich wie die Vegetation auch die Pilzarten ändern, je nachdem in welchem Lebensraum wir unterwegs sind, bis hin zu Pilzen an Standorten, an denen wir keine solchen mehr vermutet hätten.



Im Rahmen der Ausstellung Lebenskunst, die uns faszinierende Anpassungen von Pflanzen an Extremstandorte zeigt, werfen wir in einer Führung durch Ausstellung und Botanischen Garten einen Blick darauf, dass bei Pilze verblüffende Möglichkeiten der Anpassung gefunden haben. Diese hängen oft unmittelbar mit den Anpassungsfähigkeiten der Pflanzen zusammen oder stehen gemeinsam mit diesen an der Basis jeden Lebens an Extremstandorten.

Führung mit Eberhard STEINER