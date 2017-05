AT

, Amraser Str. 5 , 6020 Innsbruck AT

bilding , Amraser Str. 5 , 6020 Innsbruck AT

Innsbruck : bilding |

Die Welt als Inspirationsquelle nutzen und daraus was machen ist die Devise, „Freestyle“ die Methode. Wer Lust hat, findet, ob alleine, mit Eltern, Großeltern oder FreundInnen, in der Werkstatt alles, was man braucht, um einer Idee Gestalt zu verleihen.



… Isopropilprophemilbarbitursauresphenildimethildimenthylaminophirazolon…