Generationentheater diemonopol "Anna in den Tropen" von Nilo Cruz

Florida, 1929. Die ArbeiterInnen in der Zigarrenfabrik erwarten voller Sehnsucht die Ankunft des neuen Vorlesers aus Kuba. Doch sobald der attraktive Juan Julian beginnt aus Tolstoi’s "Anna Karenina" vorzulesen, steht die Welt der ZuhörerInnen Kopf. Die amourösen Abenteuer Anna Kareninas und ihres Grafen Wronsky in der russischen Taiga verschmelzen mit der Realität der Zigarrenfabrik im Umbruch zur Moderne.Nilo Cruz’s "Anna in den Tropen" hat 2003 zu Recht den begehrten Pulitzer Preis für Drama erhalten.Treten Sie ein in die Zigarrenfabrik und lassen Sie sich vom Vorleser und der Welt kubanischer Einwanderer im Florida der 20er Jahre betören.

Premiere: DO/16.11. um 20 Uhr 2017Abendvorstellungen um 20 Uhr: SA/18.11., MI/22.11., FR/24.11., SA/25.11.Vorabendvorstellungen um 18 Uhr: SO/19.11., SO/26.11.Es spielen: Monika Haslauer, Barbara Hechenleitner, Andreas Mühlburger,Markus Köhle, Gigi Schneider, Lukas Singer, Ronny Winkler, Denise WurmRegie: Andrea HügliLeitung: Gertraud KoppAusstattung: Nikolaus Granbacher