Gewinnspiel: 2 x 2 Tickets für den Film der Woche

28.04.2017, 08:00 Uhr

Get Out

Ein Landhaus im Grünen, ein Wochenende bei den neuen Schwiegereltern in spe, der Empfang ist herzlich - vielleicht eine Spur „zu herzlich“. Schnell muss Chris feststellen, dass mit der Familie seiner Freundin Rose etwas nicht stimmt. Bizarre Zwischenfälle verwandeln den vermeintlich entspannten Antrittsbesuch unversehens in einen ausgewachsenen Alptraum für den Familien-Neuling.

Fesselnd inszenierter Thriller trifft auf bissige Gesellschaftskritik – Jordan Peele setzt neue Maßstäbe im Horror-Genre, denn sein Konzept ist originell und vielschichtig. GET OUT aus dem Hause Blumhouse Productions (u.a. Split, The Visit, die Insidious-Reihe und The Gift) ist das gewagte Regiedebüt von Jordan Peele, der auch für das Drehbuch verantwortlich zeichnet. Mit Jason Blum sowie Sean McKittrick (Donnie Darko, Bad Words) und Edward H. Hamm Jr. (Bad Words) fand er die richtigen Partner, um seine eigene Vision eines Horrorfilms auch als Produzent zu verwirklichen.Dasverlostfür den Film der Woche "Get Out" im Metropol Kino Innsbruck.