Das Herz-Jesu – Jugendfest: Eine christliche Party mit TiefgangSamstag 24. Juni 2017, 09.00-22.00 Uhr in der Wiltener Basilika in InnsbruckAm 24. Juni ist es wieder soweit: Das Herz-Jesu-Jugendfest in Innsbruck lädt zum 4. Mal alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Diözese zu einer christlichen Party mit Tiefgang ein. 400 Personen werden heuer erwartet. Dabei finden die Teens und Twens viel buntes Programm, hochkarätige Vortragende, neue Freunde, Gemeinschaft – und einen Raum, in dem Gott konkret erfahrbar ist.

Dort hat die Herz Jesu Verehrung eine lange Tradition, die mit diesem Fest weitergeführt werden will, auf eine Weise, die auch die Jugendlichen anspricht: „Es war ein wunderbarer Tag, mit genialem Lobpreis, super Referenten und Workshops, die mich angesprochen und mir viele Antworten zu meinen Fragen gegeben haben“, strahlt David, 18 Jahre, aus Inzing, der auch heuer wieder dabei sein wird.Für die Hauptorganisatorin, Anina Egender, ist es wichtig, mit diesem Fest einen Ort zu schaffen, „an dem die Menschen und Jugendlichen von heute der Liebe Jesu und seinem Herzen, das weit offen steht für alle, begegnen können.“ Was sie am meisten beeindruckte war die schöne Atmosphäre in der Kirche, die spürbare Gegenwart Gottes und vor allem der große Enthusiasmus aller Teilnehmer und freiwilligen Helfer. Nähere Infos aufwww.herzjesufest.at