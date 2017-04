„Innsbruck liest 2017“ – Signierstunde mit Friederike Gösweiner am 28. April in der AK Tirol

„Traurige Freiheit“ heißt der Debütroman der 1980 in Rum geborenen Autorin Friederike Gösweiner. Ihr Buch wurde für „Innsbruck liest 2017“ ausgewählt. Bei der Signierstunde am Freitag, 28. April, von 10 bis 11 Uhr in der AK Bücherei in Innsbruck können Sie sich Ihr Gratis-Exemplar abholen und gleich auch noch signieren lassen.Menschen aller Altersschichten zum Lesen animieren und einen gewissen literarischen Anspruch wahren: Das ist das Ziel des Projektes „Innsbruck liest“, bei dem jedes Jahr 10.000 Bücher verschenkt werden. Heuer konnte die Tiroler Autorin Friederike Gösweiner die Jury mit ihrem Debütroman „Traurige Freiheit“ überzeugen. Das Werk erzählt die Geschichte der jungen Hannah, die studiert hat und Journalistin werden möchte. Sie sieht in Berlin mehr Chancen für ihre Karriere und verlässt daher, wenn auch zweifelnd, ihre Heimat und ihren Freund. Gösweiner schafft eine exemplarische Sozialstudie und ein Psychogramm eines in seiner Existenz erschütterten Ichs.

Alle, die am Freitag, 28. April, zwischen 10 und 11 Uhr zur Signierstunde mit Friederike Gösweiner in die AK Bücherei in Innsbruck, Maximilianstraße 7 kommen, erhalten dort ihr Gratis-Exemplar und eine persönliche Widmung der Autorin. „Innsbruck liest“ findet seit 2004 statt, jedes Jahr wird ein Literaturdebüt zum „Innsbruck liest“-Buch gekürt. Bis zum Start der Veranstaltungsreihe bleiben Autor und Titel geheim. Zu den Unterstützern des Projekts zählt auch die AK Tirol, die sehr herzlich zur Signierstunde einlädt.