Am Samstag 7.10 und Sonntag 8.10. findet wieder die Kleintierschau in Arzl statt.

Gezeigt werden Kaninchen aus verschiedenen Rassen, Hühner, Gänse und Enten.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt!

Frühschoppen am Sonntag ab 11:00 Uhr.

Große Tombola!

Die Mitglieder des Vereins freuen sich auf Euren/Ihren Besuch!