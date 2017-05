Lynne Hanson & the Good Intentions (CAN)

"A multi-award winning Canadian Blues & Roots act, known for their hard-driving music which mixes blues riffs with gritty ballads that talk from the heart and speak from the soul...Lynne Hanson stammt aus Ottawa; ihr Musik-Stil zählt zu Americana, Roots, Folk mit Kanten oder besonders erdige Country-Music - Lynne selbst spricht von "Verandamusik mit etwas texanischem Straßenstaub"(“porch music with a little red dirt" ), erinnert an Rosanne Cash, Tom Waits und Bob Dylan, Lucinda Williams und Gretchen Peters- ein Sound mit begeistertem Beifall von Kritiker und Fans aus Kanada, den USA und Europa!

Ihr Album „River Of Sand” war eine Hommage an den Mississippi und im Stile von Rosanne Cash. Auf ihrem aktuellen fantastischen Album „7 Deadly Spins“ hat sich die Kanadierin den dunklen Seiten zugewandt und sich den „Murder Ballads“ verschrieben.Ihre Songs passen auch sehr gut als Soundtrack zu „True Detective“ - Einiges erinnert anHandsome Family - Spooky, düster und langsam bewegen sich die Bilder aus den Songs...