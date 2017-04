Mut.Macht.Gesellschaft. – Vorträge in Innsbruck und Hall

Innsbruck : MCI |

Die Schere zwischen Arm und Reich geht in Österreich und in Guatemala immer weiter auseinander. Besonders betroffen ist die indigene Mehrheitsbevölkerung in Guatemala, die das Land mit ihrer kulturellen und sprachlichen Vielfalt prägt. Trotz Repressalien seitens der staatlichen und wirtschaftlichen Eliten leisten sie gemeinsam mit Nichtregierungsorganisationen beharrlichen Widerstand und fordern Umverteilung ein. In den Veranstaltungen fragen wir nach den Wechselwirkungen und Handlungsspielräumen für mehr soziale Gerechtigkeit von zivilgesellschaftlichem Engagement und demokratischem Zusammenleben in Guatemala und Österreich.



Termine: Dienstag, 09. Mai 2017, 18 Uhr im MCI Innsbruck und Freitag, 12. Mai 2017, 19 Uhr im Pfarrsaal Hall Schönegg.