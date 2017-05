norway.today

Starkes Stück über Todessehnsucht und Lebensmut der Jugend

Was geschieht, wenn sich zwei Menschen treffen, die das Leben satt haben? In Igor Bauersimas Stück sind es zwei junge Menschen, die sich zum gemeinsamen Sprung in den Tod verabreden. Plötzlich finden sie sich jedoch mit dem Leben und den Fragen nach dem Sinn konfrontiert. Wie werden sie sich entscheiden? Am Freitag, dem 9. Juni 2017, um 20 Uhr steht die liebevolle sowie erschütternde Geschichte in der Inszenierung von Ursula Leitner (Theaterverein »handikapped unicorns«) mit Matti Melchinger und Julia Sailer im Westbahntheater auf dem Spielplan.Weitere Vorstellungen:Sonntag, 11. Juni 2017 20 UhrMontag, 12. Juni 2017 20 UhrInfo: