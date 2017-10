Innsbruck : Haus Vierundeinzig |

Das Haus Vier und Einzig öffnet seine Pforten für Präsentationen der mixed-abled Tanz- und Performanceszene in Österreich.



„Kurz-Stücke“, Arbeiten Work-in-Progress, Filmpräsentation (arte) der lebendigen Szene, der Bogen spannt sich von Community-Dance bis zum Bühnentanz.



Pay as you wish!



Partner: DanceAbility Tirol + Wien / MAD Coproductions / Haus Vierundeinzig