Pilzausstellung – Verein für Pilzkunde Tirol/Jenbach

Der Verein für Pilzkunde von Jenbach/ Tirol in Zusammenarbeit mit den Instituten für Botanik und Mikrobiologie der Universität Innsbruck veranstalten laden zur Pilzausstellung. Dabei können sich Besucher generell über Pilze informieren, an einer Pilzberatung teilnehmen oder sich mit Gleichgesinnten über Pilze und deren Verwendung austauschen. Vorkommen, Lebensweise, Giftigkeit, Genießbarkeit und Verwechslungsgefahr wird anhand von Frischpilzen aus den heimischen Wäldern vorgestellt.Für die Pilzausstellung sind alle Pilzsammler eingeladen, Frischpilze verpackt in Aluminiumfolie, fachgerecht in Körben oder Schachteln mitzubringen.Eintritt: Freiwillige Spenden