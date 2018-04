Rote Kerzen an grünen Bäumen

30.04.2018, 04:59 Uhr

... sind nicht nur an Weihnachten, sondern vor allem auch im Frühling ein bildschöner Blickfang.

Die gewöhnliche Rosskastanie ist unbestritten einer der beliebtesten Blütenbäume in Städten und so kennt sie wirklich jeder an Straßen, in Parkanlagen und vor allem auch in Gastgärten stehend.Seltener, aber auch immer häufiger sind rotblühende Sorten zu entdecken.Diese Bäume haben den Vorteil, dass sie langsamer wachsen als ihre gewöhnlichen Verwandten und zudem weniger Früchte ausbilden, aber trotzdem reich und besonders schön leuchtend blühen.Und die herrlich roten Blüten halten sich immerhin zwei bis drei Wochen an den Zweigen und bieten einen bildschönen Blickfang.Wie ihre weißblütigen Artgenossen sind rotblühende Kastanien völlig anspruchslose Flachwurzler und für das Stadtklima bestens geeignet.