Sommerrezepte gesucht

25.07.2017, 15:47 Uhr

Die Bezirksblätter Tirol suchen eure beliebtesten Rezepte für die heiße Zeit: leicht, gesund und erfrischend. Den Sommer auch mit neuen Rezepten genießen.

Auch bei heißem Wetter einen kühlen Kopf bewahren.Um sich einen heißen Tag am See oder im Schwimmbad zu versüßen sind leichte Snacks sehr beliebt. Sie sind dafür bekannt, leicht in der Kühltasche transportiert zu werden und bei dem heißen Wetter eine Erfrischung zu sein.Auch Schüler haben während ihrer Sommerferien Zeit zu kochen und etwas auszuprobieren. Die warme Jahreszeit lässt auch Picknicks und Wanderungen zu, wo die Snacks am Ziel wieder neue Energie schaffen.Auch für die abwechslungsreiche Ernährung sind die Sommerrezepte eine gesunde Alternative. Auch für den gemütlichen Grillabend im Freien gibt es passende Sommerrezepte. Im Sommer ist alles möglich von Salaten im Glas bis hin zu Grillrezepten, die man gemeinsam mit seinen Freunden genießen kann. Lasst uns teilhaben an euren beliebtesten Rezepten! Am besten schickt ihr uns das Rezept mit einem Foto.

Mach mit - Schicke uns dein Rezept

Gewinne eine Rezeptsammlung von Angelika Kirchmaier





Aus: Gartenfrische Blitzgerichte - xund und knackig von Angelika Kirchmaier (Foto: Kary Wilhelm)

Du kannst dich auf meinbezirk.at als Regionaut registrieren und anmelden. Am Ende dieses Beitrags klickst du auf "Kennwort Sommerrezept2017" und stellst dein Rezept gleich selbst online. Du kannst dein Lieblingsrezept aber auch ganz einfach an die die Redaktion schicken: rezept@bezirksblaetter.com Hier hast du die Möglichkeit eines von fünf Kochbüchern vonzu gewinnen. Unter allen Einsendungen verlosen die Bezirksblätter Tirol gemeinsam mit der Tyrolia fünfmal das Kochbuch. Einsendeschluss ist der 15. September 2017Alle Rezepte findest du unter meinbezirk.at/sommerrezept2017