Orbitales Infotainment der Extraklasse:Im Rahmen der neuen Sonderausstellung „Abenteuer Erde“ laden der Schauspieler Thomas Lackner, der Astronom, Astrobiologe und Obmann des Österreichischen Weltraum Forums Dr. Gernot Grömer und der Saxophonist Andreas Gilgenberg zu einer poetisch-, musikalisch-, wissenschaftlichen Erdumrundung ein.Im ersten Teil des Abends liest Thomas Lackner, begleitet von Andreas Gilgenberg, seinen von Astronautenberichten inspirierten Text „Sternenstaub, oder der Traum eines Astronauten“. Im zweiten Teil wird Dr. Gernot Grömer in einem packenden Vortrag über die Faszination der Weltraumforschung berichten.

Frei nach dem Motto: Keep your feet on the ground, and keep reaching for the stars!Ablauf: 19.00 – 21.00 UhrKosten: € 16,00 / € 14,00Anmeldung unter: Tel.: (0)5 7788 99 oder office@audioversum.at