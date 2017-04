Tage der offenen Gärtnereien

Innsbruck : Innsbruck |

Rund 65 Gärtnereien öffnen an den letzten Aprilwochenenden die Türen zu ihren

Gewächshäusern und präsentieren eine Fülle neuer Ideen für dieses Gartenjahr!

Pünktlich zu Beginn der Gartensaison öffnen die Tiroler Gärtnereien am 22. und 29. April 2017, ihre Türen. Alle Interessierten können dabei einen Blick hinter die Kulissen der Betriebe werfen und viel Wissenswertes rund um die neuesten Trends erfahren. Wie werden meine Blumen produziert? Was sind die Herausforderungen dabei? Und wie werden die Pflanzen vor Schädlingen geschützt? Diese und viele weitere Fragen beantworten die Tiroler Gärtnerinnen und Gärtner an den Tagen der offenen Gärtnereien. Diese Veranstaltungen sind ein Erlebnis für die ganze Familie und neben Workshops oder Spielestationen bieten die einzelnen Betriebe ein buntes Rahmenprogramm für Jung und Alt. Tipps & Tricks vom Profi

Fachliche Beratung ist bei der Vielfalt der Neuheiten an Beet- und Balkonpflanzen, Gemüsesorten, Obst oder Stauden der Schlüssel zum Erfolg. Nur so ist gewährleistet, dass auch das ideale Grün für den zu bepflanzenden Standort gefunden wird und Gartenlust sich nicht schnell in Gartenfrust verwandelt. Faktoren wie Seehöhe, Standort, Erde, Bepflanzung und Pflege sollten bei der Auswahl

berücksichtigt werden, wobei die Fachfrauen und –männer in den Gärtnereien ihren Kunden helfen, den Überblick über die Fülle des Angebotes zu bewahren und bei der Auswahl der passenden Pflanze mit Rat und Tat zur Seite stehen.