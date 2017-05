Thisquietarmy & Asfast & treibgut

thisquietarmy (can) | Asfast (at) | treibgut (at)THISQUIETARMYs Soundscapes weisen Einflüsse aus den unterschiedlichsten Genres auf. Auf über 30 Releases entwirft er unterschiedlichste Klanggebäude von repitativem Minimalismus bis hin zu vielschichtigen Noiselandschaften und schleppenden Industrial Beats.Leon Leder aka ASFAST versucht die Grenze der elektronischen Musik zwischen Clubatmosphäre und Klanglandschaften für das Nirgendwo auszuloten. Mit field recordings, Instrumenten, analogen und digitalen Soundprozessoren produziert er aufs Maximum gepushte Minimalsoundtracks.

TREIBGUT arbeitet und bewegt sich im Dunstkreis des Verschubu, dem Labor für bizarre Kollisionen in Innsbruck. Mit seiner Musik erkundet er die Möglichkeiten von digitalen Fehlern und entwirft faszinierende Landschaften von beängstigender Flüchtigkeit. Aus zerbrochener Syntax entspringt organisches Geheul. Im Rahmen der Heart of Noise Vinyl Edition veröffentlichte treibgut 2016 sein erstes Soloalbum, „atlas".Doors: 20:30Show: 21:30AK: 9 Euro