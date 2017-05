Ü30 Party Innsbruck - Eintritt Frei!

Innsbruck : B1 First floor |

Ü30 Party Innsbruck

"Special Guest" – Graf:d DJ

Resident: DJ Martin Toller



Am 20.05.2017 feiert “Ü30” ihre vierte Party in unserer neuen Location im B1 First Floor und noch immer heißt es “Feiern wie früher – nur viel besser!”

Mit Stolz kann man sagen, dass die Ü30 Party in Innsbruck die wohl angesagteste Party in der Region für die Generation 30+ ist, was ein stets volles Haus bestätigt.



Bei unserer Ü30-Party begrüßen wir diesmal Graf:d DJ.

Unser Gast-DJ startete seine Karriere Anfang der 90er Jahre, als Synthipop und NDW wieder "auferstanden" sind. Danach folgte ein kontinuierlicher Aufstieg zu einem der beliebtesten Party DJ's in Niederösterreich & Wien.

Heute ist er Resident-DJ bei Radio Wien und legt im Rathaus Kornneuburg jeden Monat bei der “Partyroulade” im Rathaus Korneuburg auf und bringt die Tanzflächen im Osten Österreichs bei zahlreichen Parties und Veranstaltungen zum Glühen, u. a. bei Wickie, Slime & Piper.



Freut euch mit uns auf Graf:d DJ ... Wir zeigen ihm, dass auch im Westen des Landes ordentlich gefeiert werden kann und Stimmung, gute Laune und ein guter Schwung im Tanzbein keinen Halt vor der Generation 30+ macht ...



Safe the Date!!!



20. Mai 2017

B1 First Floor

Einlass 21.00 Uhr

Eintritt Frei!