Viva Voce, Vocalenesmble

Innsbruck : Landeskonservatorium Innsbruck |

Viva Voce, 6 lebhafte, farblich wunderbar harmonierende Stimmen verbindet eine innige Freundschaft und der Spaß am Gesang.



Ursprünglich als Quartett treten sie seit 2014 als sechsköpfiges Ensemble auf. Musikalisch sind sie zusätzlich noch beim Tiroler Landesjugendchor, den Wiltener Sänger Knaben, dem Extrachor des Tiroler Landestheaters und anderen Chören tätig.



Unterstützt wurde das Ensemble in den letzten Jahren von Irina Golubkowa und Oliver Felipe Armas. Das Ensemble, sowie die einzelnen Künstler, können auf einige erste Preise auf Landes- und Bundesebene von „Prima la Musica“ stolz sein.

So bunt wie ihre Stimmen ist auch das Repertoire, das sie am Freitag 27.10.2017 ab 19.00 Uhr im Landeskonservatorium Innsbruck vortragen. Gesungen werden Lieder aus unterschiedlichen Epochen und Genres, von William Byrd über Brahms bis zu den King‘s Singers und Rajaton. Für jedes Ohr und jeden Geschmack ist etwas dabei. Es wird garantiert ein wunderbarer Abend!

Eintritt € 9,- | Schüler & Studenten € 7,-