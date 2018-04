Von Mötz übers Sonnenplateau nach Telfs

27.04.2018, 04:18 Uhr

Direkt vom Mötzer Ortszentrum aus wandert man nordwärts hinein in die Klamm, die ein herrlicher Wildbach tief in die felsige Landschaft gegraben hat.Besonders schön zeigt sich dieser Bach in einem etwa 25m hohen Wasserfall unterhalb einer aus dem 13.Jahrhundert stammenden Burg.Diese Anlage, die sich in Privatbesitz befindet und deshalb nur von außen bewundert werden kann, steht spektakulär auf einer Felsnase hoch über der Klamm und ist nur von einer Seite aus zugänglich.Folgt man den Wegweisern Richtung Fronhausen aus der Klamm hinaus, kann man einige beeindruckende Blicke hinüber zu der Burg genießen.

Die Wanderung führt schließlich quer über das Sonnenplateau mit seinen ausgedehnten Wiesen, Feldern und Lärchenhainen hinein in einen lichten Kiefernwald und durch diesen hinunter nach Telfs, dem schönen Ziel dieses Ausflugs.Vier Stunden sollte man für dieses Unterwegssein mindestens einplanen.Allerdings kommt einem die Zeit viel kürzer vor, weil es so viel zu sehen und zu bewundern gibt.