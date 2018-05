Von Seefeld über die Leutasch nach Telfs

06.05.2018, 06:15 Uhr

Es gibt viel zu sehen auf diesem Weg, der zu einem großen Teil durch die sogenannte Olympiaregion führt und im besonders unter Wintersportlern bekannten und berühmten Seefeld beginnt.Diesen meist von Gästen aus aller Herren Länder überlaufenen Ort, der von Innsbruck aus bequem per Mittenwaldbahn erreichbar ist, lässt man bei diesem Ausflug aber rasch hinter sich, taucht ein in eine von vielen Wegen und Pfaden durchzogene, idyllisch friedliche Waldlandschaft und erreicht nach Überquerung eines Höhenrückens den Süden des schönen Leutascher Hochtals.Hier durchquert man ein malerisches Moor ehe man entlang des archaisch-urigen Kochentals zu Füßen der Hohen Munde hinabspaziert ins Inntal, wo ein Abstecher in die Wallfahrtskirche Birkenberg bei Telfs lohnt, ehe man von dieser Marktgemeinde ganz gemütlich den Rückweg nach Innsbruck mit Bus oder Bahn antreten kann.