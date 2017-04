Vortrag "Neue psychoaktive Substanzen"

Während des letzten Jahrzehnts entwickelte sich am Drogenmarkt ein vermehrtes Angebot an synthetisch hergestellten Substanzen. Die Produzenten versprechen mit modernen Marketingmethoden einer meist jungen Zielgruppe Antriebssteigerung, Zugang zu positiven Gefühlen und angenehmes soziales Gruppenerlebnis. Zu Verbreitung und Gefährlichkeit synthetisch hergestellter Substanzen beziehungsweise zu Hilfemöglichkeiten bei problematischem Konsum gibt es zunehmend Erkenntnisse, die Sie im Rahmen des Abendvortrages aus erster Hand erfahren: Überblick zu Arten und Wirkungen der Substanzgruppen, Häufigkeit des Konsums in spezifischen Bevölkerungsgruppen, Gefahrenpotenziale, Formen und Symptome problematischen Konsums sowie Infos zu Hilfsstrukturen in Tirol.

Termin: Donnerstag,19:00 bis 21:00 Uhr, Schule für Sozialbetreuungsberufe, Maximilianstraße 41, Innsbruck. Anmeldung unter 0512/7270809 oder bildungszentrum.fortbildung@dibk.at. Eintritt frei!