Vortrag von Johannes Rauch zum Thema "Handwerk"

Innsbruck : aut |

Johannes Rauch, heute als Psychotherapeut Leiter einer Therapiestation für Suchtkranke, war jahrelang in der Entwicklungszusammenarbeit in Ostafrika tätig. Beide Beschäftigungsfelder unterscheiden sich für ihn nicht maßgeblich, da es letztendlich darum geht, existenzielle Fragen zu klären und den Mut zu finden, das Leben anzunehmen. Eine wesentliche Rolle dabei spielt für Johannes Rauch das Handwerk als ein Mittel zur Stärkung des Selbstwerts; sei es in Tansania, wo jungen Menschen ohne berufliche Perspektiven Grundkenntnisse im Handwerk vermittelt werden, sei es in der Therapiestation Carina – jüngst gemeinsam mit den PatientInnen erweitert – wo handwerkliches Gestalten einen wesentlichen Teil innerhalb des Behandlungskonzepts darstellt.



Bei seinem Vortrag im aut am Donnerstag, den 04. Mai 2017 um 20:00 Uhr widmet sich Johannes Rauch insbesondere der Rolle des Handwerks als ein Mittel zur Stärkung des Selbstwerts.