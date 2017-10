Wie Liebe dein Leben verändert - Resultat nach einer Woche Extraportion Liebe

14.10.2017, 11:20 Uhr

Wie Selbstliebe und Selbstakzeptanz das Leben verändern - das hat diese Woche wieder eindrücklich gezeigt. Die kindlichen, verstoßenen Anteile wurden durch die liebevolle Zuwendung ruhig, selig und bekamen ihren geschützten Raum, den sie so sehr brauchen. Die grimmigen, verhärteten, isolierten Anteile wurden offen, weich und wurden zu einem kraftvollen Begleiter. Ängste verloren die Übermacht und zeigten sich als liebevolle Alarmleuchte, wenn man Gefahr läuft, auf die schiefe Bahn zu geraten und Herz und Verstand gingen eine Liaison ein, welche einem Bund fürs Leben gleicht - mit Herz und Verstand das Projekt des Lebens zu starten.Doch nicht nur im Innen begann eine neue Welt zu wachsen, auch im Außen zeigten sich sogleich Veränderungen. Ob unerwartete, liebevolle Umarmungen des Partners, ein neuer, offener Umgang mit Menschen und sogar neue Begegnungen der Liebe waren Ergebnis unserer einwöchigen Reise. Es zeigt wieder unverkennbar, das Gesetz der Resonanz. Wenn ich mich im Innern verändere, verändert sich meine äußere Welt. Das Außen ist der Spiegel des Innen.Wir sind erfreut, berührt und begeistert ob dieser vielen, wundervollen Veränderungen, welche die Extraportion Selbstliebe ausgelöst hat und freuen uns deshalb ganz besonders auf den kommenden sechs-monatigen Kurs "Liebe rockt" ( https://bigshift.live/liebe-rockt-der-onlinekurs/ ) in dem wir das Ganze noch vertiefen und erweitern. In diesem Sinne: Lasse die Liebe auch dein Leben verändern! Bis Sonntag, 15.10.2017 kannst du dich noch für diese Reise mit uns ins Land der Liebe anmelden.Alles LiebeEdith