Am Dienstag, den 09. Mai 2017 findet um 19:30 Uhr in der Tyrolia in Innsbruck eine Präsentation des Buches "Wie Sie beim Altern ganz sicher scheitern" von Uwe Böschemeyer statt. Der Eintritt ist frei!



Böschemeyer erklärt, wie jeder die wirklich schönen Seiten des Alters entdecken und schätzen lernen kann. Altwerden bedeutet Gelassenheit, Weisheit und die Besinnung auf die wirklich wichtigen Dinge des Lebens. Keineswegs muss es sich bei dieser Lebensphase um etwas Trauriges oder gar Angsteinflößendes handeln. Die Einstellung zum Alter macht den Unterschied.