WissensDurst Festival vom 15. bis 17. Mai 2017

Woran forscht Innsbruck? Lokale WissenschaftlerInnen berichten in entspannter Atmosphäre allgemein verständlich über ihre tägliche Arbeit, neuesten Durchbrüche und Innovationen. An drei Abenden können sich Interessierte in vier Innsbrucker Lokalen bei einem Glas Bier in die Welt der Physik, Medizin, Neurowissenschaften und der Geisteswissenschaften entführen lassen. Die vortragenden Innsbrucker ForscherInnen freuen sich auf Fragen aus dem Publikum, angeregte Diskussionen und einen spannenden Abend. Weitere Informationen unter: http://www.wissensdurst-festival.at.