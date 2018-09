Entdecke: Leben, Glaube, Sinn

14.09.2018, 11:23 Uhr

Alphakurse starten in Hall in Tirol

Hast du Lust auf gemütliche Abende? Gutes Essen in gemeinsamer Runde und netter Atmosphäre? Gespräche und Austausch über Glauben, das Leben, Sinn? Die Gemeinschaft Emmanuel startet am Montag, 24. September 2018 mit einer Alpha-Party im Lobkowitzgebäude in Hall in Tirol. Insgesamt sind es 10 Montagabende, jeweils von 19 Uhr bis 21.30 Uhr, im Lobkowitzgebäude. Alpha ist einer Reihe von interaktiven Treffen, an denen gemeinsam die Themen Leben, Glaube, Sinn erforscht und vertieft werden können. Alpha ist locker und setzt keinerlei Vorkenntnisse voraus. Alpha ist für ALLE! Mehr Informationen auf www.alphakurs.at24. September 2018; 1. Oktober 2018; 8. Oktober 2018; 15. Oktober 2018; 22. Oktober 2018; 29. Oktober 2018; 5. November 2018; 12. November 2018; 19. November 2018; 26. November 2018