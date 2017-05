05.05.2017, 16:53 Uhr

Nicht nur Portugiesen, sondern Gläubige auf der ganzen Welt begehen heuer das Fatima-Jubiläum. In Österreich finden in allen Diözesen Marienfeiern unter Einbeziehung der nach den Berichten der Hirtenkinder erfolgten Erscheinungen von 1917 - vor 100 Jahren - statt.Diözesanadministrator Jakob Bürgler feiert unter Mitwirkung der Dommusik einen Gottesdienst anlässlich "100 Jahre Fatima" am Samstag, 13. Mai um 9.30 Uhr im Dom zu St. Jakob in Innsbruck.