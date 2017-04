Firmlinge backen Kuchen für Jugendliche in Slums

24.04.2017, 08:32 Uhr

Just one world – weltHoffen - Sozialaktion am Samstag, 22. April in der Innsbrucker Altstadt

Die Sozialaktion von Firmlingen für Jugendliche startete am Samstag, 22. April um 15 Uhr beim Innsbrucker Dom mit entwicklungspolitischem Impuls und Informationen zum Projekt Mukuru. Nach dem gemeinsamen Start schwirrten die Firmlinge mit ihren selbstgebackenen Kuchen in die Innsbrucker Altstadt und verteilten dort bis 17 Uhr für eine freiwillige Spende die Süßigkeiten an Passantinnen und Passanten.Die Spenden gehen an das „Projekt Mukuru“. In Mukuru, einen Slum am Rand von Nairobi, trägt das Development Projekt bei, nachhaltige Alternativen zum Leben auf der Straße für Jugendliche aus dem Slum zu schaffen.Zum Abschluss dieser Aktion fand eine kurze Feier im Innsbrucker Dom zu St. Jakob statt.